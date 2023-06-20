Член сборной Узбекистана Зайнаб Дайибекова завоевала золотую медаль в соревнованиях на саблях среди женщин на чемпионате Азии в Уси (Китай). Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Выступая в плей-офф в качестве второй сеяной спортсменки, фехтовальщица-саблистка в квалификации обыграла представительниц Вьетнама, Китая, Австрии, в полуфинале — Бхавани Чадалаваду из Индии. В финале она одолела трёхкратного призёра чемпионатов мира, бронзовую медалистку Олимпийских игр Токио-2020 Джису Юн из Южной Кореи.

Это первая золотая медаль спортсменки из Каракалпакстана, завоёванная на взрослом чемпионате Азии. В 2018 году на чемпионате Азии по фехтованию среди юниоров в ОАЭ она завоевала бронзовую медаль.