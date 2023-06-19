В Бишкеке (Кыргызстан) завершился чемпионат Азии по спортивной борьбе (U 17 и U 23), сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Представители сборной Узбекистана завоевали 24 медали.

Возрастная категория U-17

Золото

-48 кг: Шахзод Рузиохунов;

-80 кг: Бекмурод Рустамов;

Серебро

-92 кг: Сардорбек Рустамов;

-43 кг: Нилуфар Нурмухаммедова;

-53 кг: Сохибджамол Эсбосинова;

-73 кг: Асалой Амангелдиева;

Бронза

-45 кг: Ходжиакбар Кучкоров;

-51 кг: Достонбек Орипов;

-55 кг: Айитжан Халмаханов;

-40 кг: Шохиста Шоназарова;

-69 кг: Нигина Раджабова;

-45 кг:Бобожон Ибодуллаев;

-48 кг: Абдумалик Джалолиддинов;

-55 кг: Шохрухбек Сапоев;

-110 кг: Элдорбек Хасанов;

Возрастная категория U-23

Золото

-77 кг: Дилшод Омонгельдиев;

Серебро

-72 кг: Светлана Окназарова;

-74 кг: Бегижон Кулдашев;

Бронза

-60 кг: Акмаль Хамроев;

-72 кг: Джамол Джумабоев;

-82 кг: Аброрбек Мамиров;

-53 кг: Шохида Ахмедова;

-70 кг: Нодир Рахимов;

-125 кг: Намоз Абдурашидов.