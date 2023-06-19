В Бишкеке (Кыргызстан) завершился чемпионат Азии по спортивной борьбе (U 17 и U 23), сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Представители сборной Узбекистана завоевали 24 медали.
Возрастная категория U-17
Золото
-48 кг: Шахзод Рузиохунов;
-80 кг: Бекмурод Рустамов;
Серебро
-92 кг: Сардорбек Рустамов;
-43 кг: Нилуфар Нурмухаммедова;
-53 кг: Сохибджамол Эсбосинова;
-73 кг: Асалой Амангелдиева;
Бронза
-45 кг: Ходжиакбар Кучкоров;
-51 кг: Достонбек Орипов;
-55 кг: Айитжан Халмаханов;
-40 кг: Шохиста Шоназарова;
-69 кг: Нигина Раджабова;
-45 кг:Бобожон Ибодуллаев;
-48 кг: Абдумалик Джалолиддинов;
-55 кг: Шохрухбек Сапоев;
-110 кг: Элдорбек Хасанов;
Возрастная категория U-23
Золото
-77 кг: Дилшод Омонгельдиев;
Серебро
-72 кг: Светлана Окназарова;
-74 кг: Бегижон Кулдашев;
Бронза
-60 кг: Акмаль Хамроев;
-72 кг: Джамол Джумабоев;
-82 кг: Аброрбек Мамиров;
-53 кг: Шохида Ахмедова;
-70 кг: Нодир Рахимов;
-125 кг: Намоз Абдурашидов.