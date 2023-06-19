Бишкекда (Қирғизистон) спорт курашлари бўйича (U-17 ва U-23) Осиё чемпионати якунланди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати.
Ўзбекистон терма жамоаси вакиллари 24 та медални қўлга киритди.
U-17 ёш тоифаси
Олтин
-48 кг: Шаҳзод Рўзиохунов;
-80 кг: Бекмурод Рустамов;
Кумуш
-92 кг: Сардорбек Рустамов;
-43 кг: Нилуфар Нурмуҳаммедова;
-53 кг: Соҳибжамол Эсбосинова;
-73 кг: Асалой Амангелдиева;
Бронза
-45 кг: Хожиакбар Қўчқоров;
-51 кг: Достонбек Орипов;
-55 кг: Айитжон Халмаханов;
-40 кг: Шоҳиста Шоназарова;
-69 кг: Нигина Раджабова;
-45 кг: Бобожон Ибодуллаев;
-48 кг: Абдумалик Жалолиддинов;
-55 кг: Шоҳрухбек Сапоев;
-110 кг: Элдорбек Хасанов;
U-23 ёш тоифаси
Олтин
-77 кг: Дилшод Омонгелдиев;
Кумуш
-72 кг: Светлана Оқназарова;
-74 кг: Бегизхон Қўлдошев;
Бронза
-60 кг: Акмал Ҳамроев;
-72 кг: Жамол Жумабоев;
-82 кг: Аброрбек Мамиров;
-53 кг: Шоҳида Аҳмедова;
-70 кг: Нодир Раҳимов;
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-125 кг: Намоз Абдурашидов.