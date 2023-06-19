Бишкекда (Қирғизистон) спорт курашлари бўйича (U-17 ва U-23) Осиё чемпионати якунланди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати.

Ўзбекистон терма жамоаси вакиллари 24 та медални қўлга киритди.

U-17 ёш тоифаси

Олтин

-48 кг: Шаҳзод Рўзиохунов;

-80 кг: Бекмурод Рустамов;

Кумуш

-92 кг: Сардорбек Рустамов;

-43 кг: Нилуфар Нурмуҳаммедова;

-53 кг: Соҳибжамол Эсбосинова;

-73 кг: Асалой Амангелдиева;

Бронза

-45 кг: Хожиакбар Қўчқоров;

-51 кг: Достонбек Орипов;

-55 кг: Айитжон Халмаханов;

-40 кг: Шоҳиста Шоназарова;

-69 кг: Нигина Раджабова;

-45 кг: Бобожон Ибодуллаев;

-48 кг: Абдумалик Жалолиддинов;

-55 кг: Шоҳрухбек Сапоев;

-110 кг: Элдорбек Хасанов;

U-23 ёш тоифаси

Олтин

-77 кг: Дилшод Омонгелдиев;

Кумуш

-72 кг: Светлана Оқназарова;

-74 кг: Бегизхон Қўлдошев;

Бронза

-60 кг: Акмал Ҳамроев;

-72 кг: Жамол Жумабоев;

-82 кг: Аброрбек Мамиров;

-53 кг: Шоҳида Аҳмедова;

-70 кг: Нодир Раҳимов;

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-125 кг: Намоз Абдурашидов.