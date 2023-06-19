Иран готов предоставить Узбекистану возможность выхода в море через Туркменистан и Афганистан для развития торговли и транспорта. Об этом на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым 18 июня в Тегеране заявил верховный духовный лидер Ирана аятолла Сайид Али Хаменеи, сообщает агентство IRNA.

Аятолла Хаменеи подчеркнул «беспрецедентные исторические, культурные и научные связи между Ираном и Узбекистаном», заявив, что эти общие основания следует использовать для укрепления двусторонних отношений в различных областях.

Фото: khamenei.ir.

Духовный лидер Ирана выразил сожаление, что отношения двух стран на протяжении многих лет были очень ограниченными. «Мы надеемся, что данный визит и состоявшиеся в Тегеране переговоры положат начало лучшему будущему в отношениях между двумя странами», — отметил он.

Аятолла Хаменеи подчеркнул, что сотрудничество может «выходить за рамки торговли и транспорта»: «Мы можем сотрудничать посредством различных инициатив в областях науки, технологий и других отраслях».

Верховный духовный лидер Ирана подчеркнул, что хотя у расширения ирано-узбекских отношений есть «некоторые противники», решения должны приниматься исходя из интересов обеих стран, «не принимая во внимание подобные недовольства».

Фото: khamenei.ir.

Президент Шавкат Мирзиёев назвал встречу «исторической» и также отметил «разочарование перерывом в двусторонних отношениях и сокращением сотрудничества».

Глава Узбекистана выразил надежду, что благодаря переговорам в Тегеране стороны смогут сделать важные шаги и поднять сотрудничество в сферах торговли, транспорта, науки и техники и туризма на высокий уровень.

Как сообщает IRNA, Шавкат Мирзиёев также «высоко оценил стойкость иранского народа перед лицом санкций США».

«Достижения иранского народа, особенно в области науки и техники, демонстрируют, что нация под мудрым руководством своего лидера и в условиях единства может достичь великих целей, несмотря на все трудности», — сказал он.

В преддверии визита Шавката Мирзиёева в Тегеране прошёл бизнес-форум, участие в котором приняли свыше 50 предпринимателей из Узбекистана.

18 июня в Ташкенте также открылся Иранский дом инноваций и технологий (IHITT), который одновременно будет являться представительством вице-президента Ирана по науке и технологиям в Узбекистане. IHITT организует постоянно действующую выставку инновационных технологий, продуктов и услуг иранских компаний. В его создание было инвестировано около 4 млн долларов США.

Шавкат Мирзиёев в апреле 2021 года на встрече с министром иностранных дел Ирана Мухаммадом Джавадом Зарифом отмечал, что Узбекистан заинтересован в иранских морских портах и развитии транспортного коридора «Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман».