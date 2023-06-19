Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) при Всемирном банке завершил рассмотрение иска российского сотового оператора МТС к Туркменистану.

Согласно данным на сайте МЦУИС, решение по делу было вынесено 14 июня, однако его результаты не опубликованы. Юридическая фирма Squire Patton Boggs, представлявшая интересы Туркменистана, в заявлении от 15 июня сообщила, что в деле выиграла туркменская сторона.

Как говорится в заявлении Squire Patton Boggs, арбитражный суд отклонил иск МТС на 2 млрд долларов. Кроме того, сотовую компанию обязали возместить Туркменистану судебные издержки в размере более 11 млн долларов.

МТС объявила о вынужденном уходе с рынка Туркменистана в сентябре 2017 после того, как государственная компания электросвязи «Туркментелеком» отказалась продлить оператору разрешения на использование частот и арендные договоры.

В 2018 году МТС подала в МЦУИС иск против Туркменистана. Оператор заявил, что правительство страны нарушило его права как иностранного инвестора, закреплённые в соглашении с правительством России. Компания оценила свои убытки в 750 млн долларов. В 2019 году выяснилось, что оператор вдвое увеличил сумму своих финансовых претензий — до 1,5 млрд долларов. Когда сумма иска увеличилась до 2 млрд долларов, указанных в заявлении Squire Patton Boggs, неизвестно.

По информации Squire Patton Boggs, МЦУИС «единогласно отклонил все претензии МТС», постановив, что у оператора «не было права и законного основания» ожидать продления контракта в Туркменистане. Арбитраж также установил, что «Туркменистан не совершал противоправных действий в отношении деятельности МТС».