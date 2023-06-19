После жарких выходных в Узбекистане в понедельник температура воздуха будет в пределах +36…+41 градуса, по Сурхандарьинской области местами — до +42…+45, сообщил Узгидромет.

Днём осадков не ожидается, лишь по Каракалпакстану, Хорезмской области и по пустынной зоне Навоийской области местами возможен кратковременный дождь, гроза.

Со вторника начнётся небольшой спад жары, обусловленный затоком относительно более прохладного воздуха с районов Кавказа. Температура воздуха до конца рабочей недели будет в пределах +33…+38 градусов. По крайнему югу Узбекистана сохранится влияние жаркой воздушной массы. Преобладающая температура — +39…+41 градус, по Сурхандарьинской области в середине недели местами — до +42…+44.

20 июня по областям Ферганской долины, а также ночью и утром по Ташкентской области местами возможен кратковременный дождь, гроза.

Неустойчивый характер погоды в первой половине недели сохранится по предгорным и горным районам — местами пройдут кратковременные грозовые дожди. 19 июня во второй половине дня и 20 июня дожди — местами сильные, не исключено выпадение града.

19 и 20 июня местами по стране, 23 июня — по югу и пустынной зоне ожидается усиление ветра, в отдельных районах — с пыльным позёмком.

В Ташкенте небольшая, временами переменная облачность, без осадков, лишь ночью и утром 20 июня возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточного направления от слабого до умеренного, лишь сегодня во второй половине дня возможно усиление до 12−17 м/с, местами с пыльным позёмком. Температура воздуха 19 июня будет в пределах +38…+40 градусов, в дальнейшем до конца рабочей недели — +35…+37.