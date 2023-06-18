Владельцы личных приусадебных земельных участков в Узбекистане теперь могут добровольно уплачивать социальный налог для исчисления трудового стажа. Это предусмотрено поправками в законодательство, направленными на сокращение неформальной занятости, которые подписал президент 16 июня.

Согласно изменениям в Налоговый кодекс, для исчисления трудового стажа добровольно уплачивать социальный налог могут граждане, владеющие личным приусадебным земельным участком, или члены их семей, занятые на этих участках или занимающиеся на данном площади животноводством, тепличным хозяйством, птицеводством, кролиководством, пчеловодством, рыбоводством, садоводством, лимоноводством и цветоводством.

Если ранее разрешалось платить социальный налог при наличии земельного участка размером 0,04 га, крупного рогатого скота или 50 голов птицы, то теперь это не зависит от площади приусадебного участка или количества выращиваемых домашних животных и птиц. По этой причине из закона «О подсобном хозяйстве» исключены требования о размере земельного участка и количестве животных.

Согласно документу, физические лица, состоящие в трудовых отношениях с индивидуальным предпринимателем, будут уплачивать социальный налог в размере не менее 1 базовой расчётной величины (330 тысяч сумов) для исчисления трудового стажа в год. Сейчас эта сумма составляет 50% БРВ в месяц (165 тысяч сумов в месяц, 1,98 млн сумов в год), что в 6 раз больше. За уплату налога отвечает индивидуальный предприниматель, с кем физлица заключили трудовой договор.