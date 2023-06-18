Неизвестный вооружённый мужчина захватил в заложники несколько человек в отделении банка Kaspi на улице Достык в Астане, сообщает Tengrinews.kz.

В МВД Казахстана уточнили, что, по предварительным данным, в заложниках у мужчины находятся семь человек. Все они являются сотрудниками банка, клиентов в отделении нет, сообщили в Kaspi.

Полиция ведёт переговоры с мужчиной. По информации издания Qumash, захватчик требует перевести все активы Kaspi в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. На выполнение своих требований он дал три часа, после чего угрожает убить заложников.



