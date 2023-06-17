Турецкий бурек

еда, зира

Секрет приготовления турецкого бурека — в тонко раскатанном тесте.

Рататуй с фаршем по-турецки

еда, зира

Запечённый в духовке, рататуй получится ароматным и аппетитным. Фарш можно использовать говяжий или куриный.

Менемен

еда, зира

Менемен — это традиционная турецкая яичница с помидорами.

Погача по-турецки с сыром

еда, зира

Погача — турецкие булочки с сырной начинкой. В Турции их обычно подают на завтрак или к ланчу и запивают горячим чаем.

Турецкая пиде с куриным фаршем

еда, зира

Пиде — что-то среднее между пиццей и пирогом. В нашем рецепте мы предлагаем приготовить пиде с сочным куриным фаршем, зеленью, овощами и сыром.

Ревани — турецкий манник

еда, зира

Ревани — очень вкусный сочный пирог из манной крупы, щедро политый сахарным сиропом.

Турецкий десерт «Сютлач»

еда, зира

Традиционный десерт «Сютлач» можно подавать как тёплым, так и полностью охлаждённым.

Турецкое печенье «Шекерпаре»

еда, зира

"Шекерпаре" — турецкая выпечка, залитая и хорошо пропитанная сиропом.

Пахлава с фисташками из готового теста фило

еда, зира

Для приготовления пахлавы вам понадобятся тончайшие слои теста фило, горячий сахарный сироп, топлёное масло и хрустящие фисташки.

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