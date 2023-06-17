Турецкий бурек





Секрет приготовления турецкого бурека — в тонко раскатанном тесте.

Рататуй с фаршем по-турецки





Запечённый в духовке, рататуй получится ароматным и аппетитным. Фарш можно использовать говяжий или куриный.

Менемен





Менемен — это традиционная турецкая яичница с помидорами.

Погача по-турецки с сыром





Погача — турецкие булочки с сырной начинкой. В Турции их обычно подают на завтрак или к ланчу и запивают горячим чаем.

Турецкая пиде с куриным фаршем





Пиде — что-то среднее между пиццей и пирогом. В нашем рецепте мы предлагаем приготовить пиде с сочным куриным фаршем, зеленью, овощами и сыром.

Ревани — турецкий манник





Ревани — очень вкусный сочный пирог из манной крупы, щедро политый сахарным сиропом.

Турецкий десерт «Сютлач»





Традиционный десерт «Сютлач» можно подавать как тёплым, так и полностью охлаждённым.

Турецкое печенье «Шекерпаре»





"Шекерпаре" — турецкая выпечка, залитая и хорошо пропитанная сиропом.

Пахлава с фисташками из готового теста фило





Для приготовления пахлавы вам понадобятся тончайшие слои теста фило, горячий сахарный сироп, топлёное масло и хрустящие фисташки.