Турецкий бурек
Секрет приготовления турецкого бурека — в тонко раскатанном тесте.
Рататуй с фаршем по-турецки
Запечённый в духовке, рататуй получится ароматным и аппетитным. Фарш можно использовать говяжий или куриный.
Менемен
Менемен — это традиционная турецкая яичница с помидорами.
Погача по-турецки с сыром
Погача — турецкие булочки с сырной начинкой. В Турции их обычно подают на завтрак или к ланчу и запивают горячим чаем.
Турецкая пиде с куриным фаршем
Пиде — что-то среднее между пиццей и пирогом. В нашем рецепте мы предлагаем приготовить пиде с сочным куриным фаршем, зеленью, овощами и сыром.
Ревани — турецкий манник
Ревани — очень вкусный сочный пирог из манной крупы, щедро политый сахарным сиропом.
Турецкий десерт «Сютлач»
Традиционный десерт «Сютлач» можно подавать как тёплым, так и полностью охлаждённым.
Турецкое печенье «Шекерпаре»
"Шекерпаре" — турецкая выпечка, залитая и хорошо пропитанная сиропом.
Пахлава с фисташками из готового теста фило
Для приготовления пахлавы вам понадобятся тончайшие слои теста фило, горячий сахарный сироп, топлёное масло и хрустящие фисташки.