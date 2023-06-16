Президент Узбекистана 14 июня подписал постановление о стимулировании формирования активной предпринимательской среды и недопущению излишних расходов населения при исполнении налоговых обязательств, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно постановлению, по состоянию на 1 июня 2023 года списываются:

суммы пени, начисленные по неоплаченной в срок задолженности по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу с физических лиц (за исключением объектов нежилого недвижимого имущества);

задолженности индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность в течение последних 6 месяцев, образовавшейся по налогу на доходы физических лиц в фиксированных размерах и социальному налогу, а также начисленных по ней сумм пени и штрафов;

суммы штрафов, применённых к хозяйствующим субъектам за просроченную дебиторскую задолженность по внешнеторговым операциям.

Кроме того, прекращается судебное и исполнительное производство, связанное со взысканием налоговой задолженности, сумм пени и штрафов.

До 1 июня 2024 года приостанавливается порядок исчисления налога по ставке земельного налога, увеличенной в 3 раза, физическим лицам, пользующимся земельными участками без документов.

Фермерским хозяйствам разрешено производить оплату задолженности по водному налогу, образовавшейся по состоянию на 1 июня 2023 года, в рассрочку равными долями без процентов в течение 12 месяцев.

С 1 июля 2023 года до 1 июля 2024 года вводится порядок возврата предпринимателям налога на доходы физических лиц по доходам в форме оплаты труда своих работников, уплаченных субъектами предпринимательства, специализированными на теплицах, имеющими земельные площади более 25 соток, при одновременном соблюдении ряда условий:

каждый месяц на каждых 5 сотках земельной площади обеспечивать занятость не менее одного работника;

установить размер ежемесячного дохода в форме оплаты труда каждого работника не менее одного размера минимальной оплаты труда (980 тысяч сумов);

доход от профильной деятельности субъектов предпринимательства, специализирующихся на теплицах, должен составлять не менее 60 процентов общего дохода по итогам текущего отчётного (налогового) периода.

Напомним, 13 июня президент Шавкат Мирзиёев на предвыборной встрече в Нукусе заявил, что населению Узбекистана спишут пеню по налогу на имущество и земельный налог на 500 млрд сумов.