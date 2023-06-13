Населению Узбекистана спишут пеню по налогу на имущество и земельный налог на общую сумму 500 млрд сумов, в том числе по Каракалпакстану — на 20 млрд сумов. Об этом на встрече с избирателями в Нукусе заявил кандидат в президенты от Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) Шавкат Мирзиёев.

Он сообщил, что эти два налога будут объединены в единый налог на имущество и его часть, взимаемая с населения, будет в полном объёме поступать в бюджеты махаллей. Это позволит повысить финансовую независимость махаллей. Для махаллей Каракалпакстана это означает 230 млрд сумов дополнительных средств ежегодно.

Шавкат Мирзиёев также заявил о расширении возможностей проекта «Открытый бюджет» для махаллей и увеличении выделяемых на это средств в 3 раза.

«Теперь для победы в „Открытом бюджете“ достаточно будет набрать 1500 голосов. На эти цели до конца года мы выделим ещё 1,2 трлн сумов», — пообещал кандидат.