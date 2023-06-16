Связь между «Талибаном» и террористическими группировками «Аль-Каида» и «Техрик-и Талибан Пакистан» (ТТП) остаётся «прочной и взаимовыгодной». Об этом говорится в докладе Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями Комитета Совета Безопасности ООН.

«Ряд террористических групп имеют большую свободу действий под фактической властью талибов. Они активно используют эту ситуацию, при этом угроза терроризма растёт как в Афганистане, так и в регионе», — отмечается в докладе.

В докладе указывается, что есть признаки восстановления «Аль-Каидой» оперативного потенциала, а группировка рассматривает Афганистан, находящийся под властью «Талибана», как «безопасное убежище».

В то же время «Талибан» пытается бороться с группировкой «Исламское государство Ирака и Леванта -- Хорасан» (ИГИЛ-Х), которую воспринимает как «главного соперника». Государства-члены Совбеза ООН оценивают ИГИЛ-Х «как наиболее серьёзную текущую террористическую угрозу в Афганистане, соседних странах и Центральной Азии», говорится в докладе.

По оценкам экспертов, число боевиков ИГИЛ-Х составляет от 4000 до 6000 человек, а группировка обзавелась новыми тренировочными лагерями в стране за последний год. В докладе отмечается, что ИГИЛ-Х целенаправленно вербовала членов ТТП, уйгуров и представителей этнических таджикских и узбекских меньшинств, недовольных идеологией «Талибана».

Часть доклада также посвящена внутренним отношениям в «Талибане». Отмечается, что талибы «вернулись к ограничительной, ориентированной на пуштунов автократической политике», проводимой администрацией «Талибана» с 1996 по 2001 годы, когда они впервые захватили власть в Афганистане.

По оценке экспертов, в руководстве «Талибана» «очевидны некоторые разногласия», хотя талибы остаются сплочёнными, а авторитет Хайбатуллы Ахундзады (богослов и лидер «Талибана» с 2016 года — ред.) растёт.

«Эти разногласия имеют место в основном между прагматиками, желающими продемонстрировать большее взаимодействие и гибкость отношений с международным сообществом, и архи-консерваторами, которые придерживаются деобандийских теологических убеждений, несовместимых с рядом ценностей и политикой международного сообщества», — подчёркивается в докладе.

Основной раскол в руководстве «Талибана» происходит между фракциями, которые представляют центры силы в Кандагаре, где находится Хайбатулла и его близкий круг духовных лиц, и Кабуле, в котором работает действующий кабинет министров.

«Продолжающаяся борьба за власть между различными лидерами фракций ещё больше дестабилизирует ситуацию, до такой степени, что риск возникновения вооружённого конфликта между соперничающими фракциями становится весьма очевидным», — говорится в докладе.

При этом эксперты считают, что «единство талибов, скорее всего, будет сохраняться» в ближайшие год-два.

После публикации доклада «Талибан» выступил с комментариями. Представитель «Талибана» Забихулла Муджахид назвал его «безосновательным и предвзятым». Он также заявил, что утверждения о разногласиях среди руководства талибы демонстрируют «явную враждебность» по отношению к афганцам.