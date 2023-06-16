В Бухарской области задержали браконьеров, ловивших рыбу запрещёнными сетями на территории природного водохранилища Коракир, сообщила пресс-служба Национальной гвардии.

Мужчины были задержаны в ходе совместных рейдов военнослужащими управления Национальной гвардии по Бухарской области и сотрудниками Пешкунской районной инспекции Бухарского областного управления по экологии и охране окружающей среды.

Всего у браконьеров было обнаружено и изъято 327 рыб различных видов.

По данному факту составлены документы, проводятся следственные действия.