Служба государственной безопасности Узбекистана пресекла случаи незаконной продажи земли в нескольких регионах. Об этом сообщила пресс-служба СГБ.

В Канлыкульском районе Каракалпакстана глава фермерского хозяйства хотел продать через своих знакомых 620 га земли за 400 тысяч долларов.

При получении 200 тысяч долларов через родственника он был задержан сотрудниками управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре по Хорезмской области.

В Акдарьинском районе Самаркандской области глава фермерского хозяйства пытался продать 1,5 га земли за 120 тысяч долларов для постройки теплицы. При получении аванса в размере 60 тысяч долларов его задержали.

Ещё в одном случае сотрудник компании Urgut Savdo Kompleksi пообещал предоставить человеку 60 кв. м в этом торговом центре за 40 тысяч долларов. При получении аванса в размере 30 тысяч долларов он был задержан.

В Намангане сотрудник областного управления деятельностью малых промышленных зон потребовал от предпринимателя 300 млн сумов за предоставление земельного участка площадью 80 соток на одной из таких зон. Он был задержан при получении денег.

По всем случаям возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана, проводятся следственные действия.