В Нукусе 27-летняя женщина погибла 12 июня после падения с четвёртого этажа дома, в котором она проживала с семьёй. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Тело женщины обнаружил муж, который проснулся в 5:40 утра и обнаружил, что супруги нет рядом. Он вышел и нашёл её под окном кухни в бессознательном состоянии, позвонил в скорую и родственникам.

Женщина состояла в браке с 2017 года, в 2018 и 2021 году в семье появились сын и дочь. В сентябре 2022 года от болезни умерли младенцы-близнецы, после чего, по данным Генпрокуратуры, у женщины наблюдались изменения в психике.

Для установления причин смерти назначены соответствующие экспертизы.