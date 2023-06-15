Правление Центрального банка Узбекистана приняло решение сохранить основную ставку на уровне 14% годовых, сообщила пресс-служба ЦБ по итогам заседания правления 15 июня.

Напомним, ставка в 14% была установлена в марте 2023 года. Это было первое изменение основной ставки за восемь месяцев, в течение которых она составляла 15%.

По данным регулятора, в экономике продолжается замедление инфляции под влиянием фундаментальных и сезонных факторов. «Снижается вероятность возникновения рисков резко повышающих инфляцию при сохранении текущих тенденций до конца года», — считают аналитики ЦБ.

«Переход базовой инфляции и инфляционных ожиданий к устойчивой нисходящей траектории усиливает возможность снижения основной ставки с сохранением умеренно жёстких денежно-кредитных условий в будущем», — отметили в Центробанка.

В мае нынешнего года общая инфляция замедлилась до 10,4% в годовом исчислении. Базовая инфляция снижалась более медленно и составила 12,4%.

Ослабление широких инфляционных процессов послужило уменьшению до 50% доли товаров и услуг в потребительской корзине, цены на которые увеличились более чем на 10%. Однако этот показатель формируется выше 30−40% значений 2020−2021 года, отметили в ЦБ.

«Основными факторами способствовавшими замедлению инфляции послужили исчерпание прошлогодних эффектов высокой базы, сезонные факторы и сохранение практически неизменными регулируемых цен, а также формирование обменного курса национальной валюты на относительно стабильном уровне», — заявил регулятор.

По мнению аналитиков ЦБ, постепенно намечается устойчивая тенденция к снижению долгосрочных составляющих инфляции.

Инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев продолжили нисходящий тренд, снизившись до 13,7% в мае. Стабильность внутренних экономических условий соответственно отразилась в снижение ожиданий предпринимателей до 13,5%.

Альтернативные индикаторы экономической активности в апреле-мае продолжили свою растущую динамику и сложились выше долгосрочного тренда. Объёмы межбанковских операций и поступлений от торговли и платных услуг увеличились в 1,6 и 1,4 раза соответственно по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что указывает на высокий уровень потребительской активности в экономике.

«Несмотря на продолжение замедления глобальных инфляционных процессов, в основном за счёт исчерпания прошлогоднего повышающего влияния цен на рынках энергоносителей и сырья, сохраняющаяся выше целевых показателей инфляция и проинфляционные риски в сфере услуг являются причиной формирования жёстких внешних финансовых условий», — отметили в ЦБ.

Средневзвешенные процентные ставки по срочным депозитам физических и юридических лиц в национальной валюте составили 20,8% и 17% соответственно, наблюдалось увеличение общей суммы срочных депозитов в 1,5 раза, в том числе депозитов населения в 1,6 раза, по сравнению с предыдущим годом.

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в национальной валюте в мае несколько снизились и сложились на уровне 22,8%. Увеличение объёмов кредитования обеспечивается в основном за счёт высоких темпов роста розничных кредитов. По итогам мая розничные кредиты выросли в 1,5 раза по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

В рамках базового сценария макроэкономического развития к концу 2023 года ожидается снижение инфляции до 8,5−9,5%, с более сильным влиянием дезинфляционных факторов, чем проинфляционных.

Сохранение умеренно жёстких денежно-кредитных условий и смягчение влияния внешней среды на цены, рассматриваются как факторы, сдерживающие инфляцию, отметили аналитики ЦБ. Ожидается, что темпы роста фискальных расходов и их роль в стимулировании экономики будут высокими и в этом году. В условиях формирования мягких фискальных условий и высоких темпов роста кредитования, смягчение денежно-кредитных условий может оказать дополнительное давление на цены, считает Центробанк.

Несмотря на снижение общей инфляции в последние месяцы, высокие темпы роста цен на некоторые продовольственные товары и группы услуг обуславливают сохранение текущих денежно-кредитных условий, отмечает регулятор.

«Переход базовой инфляции и инфляционных ожиданий в устойчивую нисходящую траекторию может создать возможности для снижения основной ставки, при сохранении умеренно жёстких денежно-кредитных условий в экономике», — считают аналитики.

Очередное заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки назначено на 27 июля.