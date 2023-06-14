Андижанский городской суд по уголовным делам вынес приговор молодому человеку, участвовавшему в деятельности террористической организации, сообщила пресс-служба СГБ.

Житель Андижана, 1997 года рождения, выехал в Стамбул в июне 2017 года и устроился работать продавцом в магазине.

Через год к нему приехал брат, 1995 года рождения, и они стали работать вместе. Через какое-то время старший брат уговорил младшего «пропагандировать идеи религиозных террористических организаций и экстремистских течений».

Осенью 2018 года они уехали в Сирию и присоединились к террористической организации. В ходе вооружённых столкновений старший брат погиб. Младший решил вернуться в Турцию. После этого он направился в Кыргызстан, а потом в Казахстан, где получил фальшивый паспорт гражданина Казахстана.

Правоохранительные органы Казахстана привлекли его к уголовной ответственности за подделку документов и депортировали в Узбекистан. Здесь он был признан виновным по части 1 статьи 155−2 (Прохождение обучения, выезд или передвижение в целях осуществления террористической деятельности) и части 1 статьи 244−2 (Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещённых организациях) Уголовного кодекса и приговорён к 10 годам и 1 месяцу лишения свободы.