Центральный банк возобновил обмен ряда выведенных из оборота денежных знаков на новые образцы того же номинала. Соответствующее решение регулятор принял 3 июня, сообщила пресс-служба ЦБ.

Как отмечается в сообщении, от граждан в ряде регионов продолжают поступать запросы по поводу обмена банкнот, утративших платёжеспособность, номиналом 50, 100, 200 и 500 сумов и монет номиналом 50 и 100 сумов.

Обмен по-прежнему производится в расчётно-кассовых центрах Центрального банка.

Напомним, порядок и сроки вывода из обращения старых денежных знаков были впервые утверждены в 2019 году:

до 1 июля 2019 года — монеты номиналом 50 сумов 2001−2002 годов, монеты в 100 сумов 2004 и 2009 годов и банкноты номиналом в 50 и 100 сумов 1994 года;

до 1 июля 2020 года — банкноты номиналом 200 сумов 1997 года и 500 сумов 1999 года.

Ранее срок обмена продлевался до 1 января 2023 года.