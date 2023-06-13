В 16 городах Узбекистана 25 июня состоятся забег Yangi Nafas и военно-патриотический забег Vatan Qalqoni, приуроченные ко Дню молодёжи (30 июня). В честь Международного Олимпийского дня (25 июня) также состоятся забеги на символическую дистанцию в 1 милю.

Как сообщили организаторы, в Ташкенте будут представлены на выбор три дистанции: 1 миля (1609 м), 3 км и 10 км, в Фергане, Намангане, Бухаре, Самарканде и Нукусе — 1 миля и 3 км. В Андижане, Нурафшане, Гулистане, Джизаке, Термезе, Навои, Караулбазаре, Карши, Гузаре и Ургенче бегуны будут соревноваться на дистанции 3 км.

Андрей Абдувалиев, заместитель председателя Федерации лёгкой атлетики и председатель Центральноазиатской Ассоциации легкоатлетических федераций, сообщил, что к забегу присоединятся спортсмены и члены беговых клубов Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Афганистана.

Принять участие в забеге могут все желающие. Допустимый минимальный возраст — 9 лет. Старт будет дан в 6:00 утра.

Ожидается, что в Ташкенте в забеге примут участие 5500 человек, в Самарканде — 2300, в остальных городах — примерно по 2000 человек.

С 1 июня по 21 июня открыта платная регистрация на сайте iticket.uz. Стоимость: 1 миля — 75 тысяч сумов, 3 км — 99 тысяч, 10 км — 149 тысяч сумов.