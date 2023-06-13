Сильный ветер, наблюдаемый второй день в Самарканде, привёл к повреждению крыш, падению деревьев и обрывам линий электропередачи и отключениям подачи энергии тысячам абонентов.

По данным предприятия «Региональные электрические сети», на утро вторника в Самарканде, а также Джамбайском, Ургутском, Тайлакском, Пастдаргомском и Акдарьинском районах временно без электричества находятся 3250 абонентов.

Подача электроэнергии будет восстановлена после снижения скорости ветра, говорится в сообщении.

В понедельник вечером Министерство энергетики Узбекистана сообщало об отключениях электроэнергии из-за сильного ветра в Самаркандской, Наманганской и Андижанской областях. Позже было сообщено о восстановлении электроснабжения.