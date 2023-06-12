Первым заместителем председателя правления предприятия «Региональные электрические сети» по вопросам эксплуатации электросетей назначен Агзам Фахриддинович Избосаров.





До этого он работал начальником Главного управления связи, информационных технологий и защиты информации Генерального штаба Вооружённых сил Узбекистана.

Как сообщает пресс-служба АО «РЭС», о назначении было сообщено на видеоселекторном совещании в понедельник, которое прошло под председательством премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова. На заседании обсуждались недостатки в сфере поставок электроэнергии, вопросы реформирования и цифровизации сферы.





Кроме того, на пост генерального директора Ташкентского городского филиала предприятия «Региональные электрические сети» назначен Шухрат Абдужаббарович Пулатов, до этого (с апреля 2017 года) работавший хокимом Мирабадского района Ташкента. И. о. генерального директора предприятия был Улугбек Абдуллаевич Ахмедов.