Официальные резервные активы Узбекистана на 1 июня 2023 года составили 34,37 млрд долларов, сократившись за май на 837,9 млн долларов, следует из данных Центрального банка. Резервы сокращаются второй месяц подряд.

Стоимость золотого запаса снизилась на 980,6 млн долларов — до 23,2 млрд долларов. Физический объём драгметалла уменьшился на 0,3 млн тройских унций (9,3 тонны) — до 11,9 млн тройских унций (около 370,1 тонны). Это может означать, что Узбекистан в мае экспортировал золото.

Однако возможна продажа золота не привела к пропорциональному увеличению резервов в иностранной валюте. Однако они уменьшились до 9,93 млрд долларов (-$158,2 млн). С начала года валютных резервов стало меньше на 1,55 млрд долларов.

В то же время в мае немного снизились котировки золота — с 2034 до 1987,3 долларов за унцию.

Имеющиеся резервы превышают объём импорта страны за 2022 год, который составил 30,67 млрд долларов. Согласно рекомендациям международных организаций для развивающихся стран, резервы должны покрывать хотя бы трёхмесячный объём импорта.