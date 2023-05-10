Официальные резервные активы Узбекистана на 1 мая 2023 года составили 35,2 млрд долларов, сократившись за апрель на 230 млн долларов, следует из данных Центрального банка.

Резервы в иностранной валюте продолжают снижаться — 9,93 млрд долларов (-$181,4 млн). С начала года валютных резервов стало меньше на 1,71 млрд долларов.

Стоимость золотого запаса снизилась на 50 млн долларов — до 24,2 млрд долларов. Физический объём драгметалла уменьшился на 0,1 млн тройских унций (3,1 тонны) — до 12,1 млн тройских унций (около 379,4 тонны). Это может означать, что Узбекистан в апреле экспортировал золото.

Снижение «золотых» резервов произошло на фоне роста цен на золото — его котировки в апреле поднялись с 1999 до 2034 долларов за унцию.

Драгоценный металл дорожает на фоне кризиса в банковском секторе США и Европы и обвала акций финансовых компаний. Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, отметил, что восходящая динамика котировок драгметалла обусловлена ожидаемым завершением курса на ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, на которое по итогам майского заседания намекнул председатель регулятора Джером Пауэлл.

«На этом фоне увеличивается вероятность ослабления доллара при параллельном удорожании номинированных в этой валюте сырьевых товаров, в том числе золота. Повышенный спрос на этот металл также связан с его защитным статусом в условиях неопределённости по поводу ситуации с региональными американскими банками и рисков глобальной рецессии», — подчёркивает эксперт.

Имеющиеся резервы превышают объём импорта страны за 2022 год, который составил 30,67 млрд долларов. Согласно рекомендациям международных организаций для развивающихся стран, резервы должны покрывать хотя бы трёхмесячный объём импорта.