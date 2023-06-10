10 июня в связи с ремонтными работами, направленными на повышение стабильности подачи электроэнергии, подача электричества с 10:00 до 17:00 приостановлена в отдельных частях двух районов Ташкента. Об этом сообщает хокимият столицы.
Мирабадский район: улицы Моштабиб, Нукус, С. Барака, A. Темура и Туркистон.
Яншабадский район: улицы Чашма, Илгор шох, Оханграбо и Дархон.
Юнусабадский район: улицы Уста Ширин, А. Пулата Миртемира.
Министерство энергетики Узбекистана также сообщило о временном отключении энергии в Сергелийском районе в связи с аварией на линии электропередачи 10 кВ.
Отключение затронуло некоторые части махаллей «Юкори Дархон», «Янги Сергели», «Навруз» и «Чарогон».