10 июня в связи с ремонтными работами, направленными на повышение стабильности подачи электроэнергии, подача электричества с 10:00 до 17:00 приостановлена в отдельных частях двух районов Ташкента. Об этом сообщает хокимият столицы.

Мирабадский район: улицы Моштабиб, Нукус, С. Барака, A. Темура и Туркистон.

Яншабадский район: улицы Чашма, Илгор шох, Оханграбо и Дархон.

Юнусабадский район: улицы Уста Ширин, А. Пулата Миртемира.

Министерство энергетики Узбекистана также сообщило о временном отключении энергии в Сергелийском районе в связи с аварией на линии электропередачи 10 кВ.

Отключение затронуло некоторые части махаллей «Юкори Дархон», «Янги Сергели», «Навруз» и «Чарогон».