8 июня в Ургутском районе Самаркандской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончались четыре человека, сообщила пресс-служба УВД области.

Инцидент произошёл примерно 19:30 на 1121-м км автодороги М-39 на территории махалли «Аманкутан». Водитель Cobalt, «потеряв управление», совершил столкновение с «КамАЗом» на встречной полосе. В результате аварии грузовик опрокинулся.





Водитель и три пассажира легкового автомобиля скончались на месте. Водитель грузовика госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса Узбекистана.