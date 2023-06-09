Министр обороны Узбекистана генерал-лейтенант Баходир Курбанов 9 июня принял заместителя премьер-министра Катара — государственного министра по делам обороны Халида бин Мухаммада аль-Атия. Он находится в стране с официальным визитом.





Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минобороны, на состоявшихся переговорах министры обсудили состояние сотрудничества в сфере безопасности и обороны и перспективы его развития. Кроме того, рассмотрены вопросы международной и региональной повестки.





В этот же день Халид бин Мухаммад аль-Атия в сопровождении Баходира Курбанова посетил текстильное предприятие Baryer tekstil, специализируется на производстве материалов для изготовления обмундирования для военнослужащих, и завод по ремонту бронетанковой техники в Чирчике в Ташкентской области.





Напомним, на днях Узбекистан с государственным визитом посетил эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани. По итогам его переговоров с президентом Шавкатом Мирзиёевым в Самарканде было подписано 15 двусторонних документов.