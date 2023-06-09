Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках официального визита в Италию посетил офис Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и провёл встречу с ее генеральным директором Цюй Дунъюем. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На встрече обсуждалось расширение сотрудничества Узбекистана с ФАО, прежде всего по направлениям модернизации аграрного комплекса и обеспечения продовольственной безопасности.

За последние несколько лет портфель проектов ФАО в Узбекистане увеличился в три раза. Сегодня он охватывает такие направления, как земле- и водопользование, агропромышленный комплекс, лесное хозяйство, экология, животноводство и многие другие.





В числе приоритетных направлений сотрудничества была обозначена разработка новой полномасштабной Программы сотрудничества до 2030 года. Она должна предусмотреть проекты и мероприятия в области продовольственной безопасности, фундаментальных научных исследований, цифровизации сельского хозяйства, содействия решению экологических проблем Приаралья и других сферах.

Были также обсуждены вопросы подготовки к предстоящей Международной конференции высокого уровня под эгидой ФАО в Самарканде.