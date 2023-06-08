Во дворе школы №171 в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента были спилены десятки деревьев. Telegram-канал Insider.uz, опубликовавший фотографию спиленных деревьев, написал: «Дети уходили на летние каникулы, всё было на месте. А сейчас вот так».

Фото: Хокимият Мирзо-Улугбекского района.

В пресс-службе Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана сообщили, что на место была направлена рабочая группа. В её состав вошли представители хокимията столицы, хокимията района и управления экологии города. Место также посетил хоким района Шавкатбек Иргашев.

Фото: Хокимият Мирзо-Улугбекского района.

Изучение записей с камеры наблюдения показало, что деревья были спилены 28 мая представителем гаражного управления, которое занимает смежную со школой территорию.

Хокимият района уточнил, что спилено 26 декоративных деревьев гледичий. Мужчина, спиливший все деревья на уровне примерно 2 метров, перелез через гаражи.

Сейчас продолжается изучение и ведётся оценка ущерба.