Сборная Узбекистана по велоспорту завоевала первые медали в смешанной командной эстафете на чемпионате Азии в Таиланде, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

В первый день соревнований в состязаниях на дистанции 30 км среди взрослых команда Узбекистана в составе Ольги Забелинской, Янины Кусковой, Евгении Голотиной, Алексея Фомовского, Дмитрия Бочарова и Бегзода Рахимбоева завоевала серебро. Первое место заняла сборная Казахстана, на третьем расположилась сборная Китая.

Молодёжная сборная — Асал Ризаева, Севинч Юлдошева, Мохинабону Элмуродова, Фаррух Бобошеров, Диёр Тохиров и Камолиддин Бахриддинов — заняла третье место, уступив сборным Казахстана (первое место) и Таиланда (второе).