2 июня примерно в 10:10 в Алтыарыкском районе Ферганской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла гражданка Италии А. У. Об этом сообщил источник «Газеты.uz». На запрос редакции в пресс-службе МВД Узбекистана подтвердили информацию.

Авария произошла на 2-м км дороги 4P-148А «Багдад-Алтыарык», проходящей через махаллю «Азимобод» Алтыарыкского района. Водитель Nexia-2 А. А (2002 года рождения), проживающий в Багдадском районе, сбил иностранку (1956), которая ехала на велосипеде.





В результате А. У. с различными травмами была госпитализирована в больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека). УВД области ведёт следствие.