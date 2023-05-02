Правительство Австралии ужесточает правила продажи электронных сигарет в рамках крупнейших за последнее десятилетие мер по борьбе с курением, особенно среди молодёжи, сообщает ABC Australia.

По новым правилам, в Австралию запрещается ввоз электронных сигарет, отпускаемых без рецепта врача. Вейпы будут продаваться только в аптеках и в «фармацевтической» упаковке. Определённые ароматизаторы и красители, используемые в вейпах, попадут под запрет, а допустимые концентрация и объем никотина в них снижены.

В стране также будет запрещена продажа всех одноразовых электронных сигарет.

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«Больше никаких ароматов жевательной резинки. Больше никаких розовых единорогов. Больше никаких вейпов, замаскированных под маркеры, чтобы дети могли прятать их в пеналах», — заявил министр здравоохранения Австралии Марк Батлер.

Кроме того, в течение следующих трёх лет налог на табачные изделия будет ежегодно увеличиваться на 5%. Таким образом австралийские власти хотят снизить число курильщиков в стране.

Новые меры обойдутся правительству в 234 млн австралийских долларов, включая 63 млн долларов на общественную кампанию по борьбе с вейпингом и 30 млн долларов на программы поддержки для отказавшихся от курения.

Уровень курения в Австралии на сегодня остаётся одним из самых низких в мире, но, как утверждает правительство страны, вейпинг сильно затрагивает молодых людей, многие из которых раньше не курили.

По словам министра здравоохранения, вейпинг стал проблемой номер один в средних школах и растущей проблемой в начальных школах.

«Этот продукт нацелен на детей и продаётся вместе с леденцами и шоколадными батончиками», — подчеркнул Батлер.