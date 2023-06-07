Сборная Узбекистана завоевала четыре золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали на молодёжном чемпионате Азии по лёгкой атлетике, который прошёл с 4 по 7 июня в Йечхоне (Южная Корея). Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

В общекомандном зачёте спортсмены Узбекистана заняли четвёртое место, пропустив вперёд представителей Японии, Китая и Индии. Всего в соревнованиях приняли участие около 1500 легкоатлетов из 45 азиатских стран.

Золото:

Барнохон Сайфуллаева (прыжки в высоту)

Хушноза Шавкатова (тройной прыжок)

Дилшода Усмонова (стипль-чез)

Угилой Норбоева (многоборье)

Серебро:

Дунёзод Сайфуллаев (метание диска)

Малика Насриддинова (толкание ядра)

Элина Силямиева (метание молота)

Нодир Норбоев (десятиборье)

Бронза: