Сборная Узбекистана завоевала четыре золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали на молодёжном чемпионате Азии по лёгкой атлетике, который прошёл с 4 по 7 июня в Йечхоне (Южная Корея). Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.
В общекомандном зачёте спортсмены Узбекистана заняли четвёртое место, пропустив вперёд представителей Японии, Китая и Индии. Всего в соревнованиях приняли участие около 1500 легкоатлетов из 45 азиатских стран.
Золото:
- Барнохон Сайфуллаева (прыжки в высоту)
- Хушноза Шавкатова (тройной прыжок)
- Дилшода Усмонова (стипль-чез)
- Угилой Норбоева (многоборье)
Серебро:
- Дунёзод Сайфуллаев (метание диска)
- Малика Насриддинова (толкание ядра)
- Элина Силямиева (метание молота)
- Нодир Норбоев (десятиборье)
Бронза:
- Самандар Махмудов (десятиборье)