Сборная Узбекистана по художественной гимнастике заняла первое место в общекомандном зачёте на чемпионате Азии среди молодёжи и взрослых в Маниле. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Гимнастки завоевали 18 медалей — 10 золотых, 7 серебряных и 1 бронзовую, а Тахмина Икромова, показавшая высший результат в пяти дисциплинах, стала мультимедалисткой.

Золото:

  • Многоборье, взрослые: Тахмина Икромова;
  • В командной программе: взрослый состав сборной;
  • Обруч, взрослые: Тахмина Икромова;
  • Мяч, взрослые: Тахмина Икромова;
  • Булава, взрослые: Тахмина Икромова;
  • В командной программе: молодёжный состав сборной;
  • В групповых упражнениях, многоборье: молодёжный состав сборной;
  • Обруч, молодёжь: Анастасия Саранцева;
  • Булава, молодёжь: Лола Джураева;
  • Лента, молодёжь: Мишель Нестерова.

Серебро:

  • Групповые упражнения, многоборье: взрослый состав сборной;
  • Мяч, взрослые: Эвелина Атальянц;
  • Булава, взрослые: Ёсмина Рахимова;
  • Групповые упражнения, 3 ленты и 2 мяча: взрослый состав сборной;
  • Мяч, молодёжь: Наталья Усова;
  • Групповые упражнения, 5 скакалок: молодёжный состав сборной;
  • Групповые упражнения, 5 мячей: молодёжный состав сборной.

Бронза:

  • Лента, взрослые: Ёсмина Рахимова.