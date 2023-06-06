Сборная Узбекистана по художественной гимнастике заняла первое место в общекомандном зачёте на чемпионате Азии среди молодёжи и взрослых в Маниле. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Гимнастки завоевали 18 медалей — 10 золотых, 7 серебряных и 1 бронзовую, а Тахмина Икромова, показавшая высший результат в пяти дисциплинах, стала мультимедалисткой.
Золото:
- Многоборье, взрослые: Тахмина Икромова;
- В командной программе: взрослый состав сборной;
- Обруч, взрослые: Тахмина Икромова;
- Мяч, взрослые: Тахмина Икромова;
- Булава, взрослые: Тахмина Икромова;
- В командной программе: молодёжный состав сборной;
- В групповых упражнениях, многоборье: молодёжный состав сборной;
- Обруч, молодёжь: Анастасия Саранцева;
- Булава, молодёжь: Лола Джураева;
- Лента, молодёжь: Мишель Нестерова.
Серебро:
- Групповые упражнения, многоборье: взрослый состав сборной;
- Мяч, взрослые: Эвелина Атальянц;
- Булава, взрослые: Ёсмина Рахимова;
- Групповые упражнения, 3 ленты и 2 мяча: взрослый состав сборной;
- Мяч, молодёжь: Наталья Усова;
- Групповые упражнения, 5 скакалок: молодёжный состав сборной;
- Групповые упражнения, 5 мячей: молодёжный состав сборной.
Бронза:
- Лента, взрослые: Ёсмина Рахимова.