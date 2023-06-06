Сборная Узбекистана по художественной гимнастике заняла первое место в общекомандном зачёте на чемпионате Азии среди молодёжи и взрослых в Маниле. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Гимнастки завоевали 18 медалей — 10 золотых, 7 серебряных и 1 бронзовую, а Тахмина Икромова, показавшая высший результат в пяти дисциплинах, стала мультимедалисткой.

Золото:

Многоборье, взрослые: Тахмина Икромова;

В командной программе: взрослый состав сборной;

Обруч, взрослые: Тахмина Икромова;

Мяч, взрослые: Тахмина Икромова;

Булава, взрослые: Тахмина Икромова;

В командной программе: молодёжный состав сборной;

В групповых упражнениях, многоборье: молодёжный состав сборной;

Обруч, молодёжь: Анастасия Саранцева;

Булава, молодёжь: Лола Джураева;

Лента, молодёжь: Мишель Нестерова.

Серебро:

Групповые упражнения, многоборье: взрослый состав сборной;

Мяч, взрослые: Эвелина Атальянц;

Булава, взрослые: Ёсмина Рахимова;

Групповые упражнения, 3 ленты и 2 мяча: взрослый состав сборной;

Мяч, молодёжь: Наталья Усова;

Групповые упражнения, 5 скакалок: молодёжный состав сборной;

Групповые упражнения, 5 мячей: молодёжный состав сборной.

Бронза: