Посольство США в Узбекистане сообщило о завершении работ по консервации дворца Таш-Хаули в Хиве (Хорезмская область).

Построенный хивинским ханом между 1829 и 1839 годами, дворец Таш-Хаули нуждался в ремонте из-за суровых погодных условий и предпринятых ранее ненадлежащих реставрационных работ, в результате которых его декоративные плитки и кирпичи осыпались.

С помощью Фонда посла по сохранению культурного наследия Государственного департамента США (AFCP) для восстановления богато украшенных майоликовых плит дворца и замены отсутствующих идентичными недавно изготовленными плитками были наняты поколения высококвалифицированных хорезмских керамистов.





«Дворец Таш-Хаули является блестящим представлением ремёсел хорезмийских мастеров-керамистов, резчиков по дереву и мрамору, а также каллиграфов. Вместе мастера создали настоящее произведение искусства, вобравшее в себя многовековую узбекскую культуру и традиции», — говорится в сообщении.

Художественные элементы, представленные в историческом памятнике, характерны для Хивы и больше нигде не встречаются. Таш-Хаули считается одним из самых великолепных дворцов, построенных в XIX веке как часть старого города Хивы, который был внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1990 году.

«Мы рады возможности внести свой вклад в сохранение увлекательного и беспрецедентного культурного наследия Узбекистана, — заявил посол США в Узбекистане Джонатан Хеник. — Мы считаем, что поддерживаем не только богатую историю Узбекистана, но и его будущее, повышая интерес к туризму и тем самым экономический потенциал страны, а также демонстрируя опыт местных специалистов».

AFCP предоставляет гранты на сохранение исторических мест, артефактов, рукописей и традиционных форм самовыражения, таких как искусство, архитектура, музыка, танцы и язык. До настоящего времени фонд пожертвовал более 115 млн долларов США на финансирование не менее 1200 проектов в более чем 130 странах.

В Узбекистане США инвестировали более 700 тысяч долларов для завершения 9 различных проектов по сохранению культурного наследия.

В конце 2023 года при поддержке посольства США должны начаться реставрационные работы в Лангар-Ота в Кашкадарьинской области.