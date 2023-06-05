Центральная избирательная комиссия Узбекистана на заседании 5 июня зарегистрировала кандидатов на пост президента на выборах, которые пройдут 9 июля.
Кандидатами зарегистрированы:
- от Народно-демократической партии — Улугбек Ильясович Иноятов;
- от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавкат Миромонович Мирзиёев;
- от Социал-демократической партии «Адолат» — Робахон Анваровна Махмудова;
- от Экологической партии — Абдушукур Худойқулович Хамзаев.
Как сообщалось ранее, партия «Миллий тикланиш» не стала выдвигать своего кандидата, а поддержала кандидатуру Шавката Мирзиёева от УзЛиДеП.
Экспертные группы ЦИК в период с 31 мая по 2 июня проверили подписные листы в поддержку кандидатов, предоставленные партиями. По итогам проверки было принято заключение о том, что подписей было собрано достаточно и они были собраны в соответствии с законодательством.
Решением ЦИК днём начала предвыборной агитации определено 7 июня. Кандидатам выделено бесплатное эфирное время на республиканских и региональных телерадиоканалах Национальной телерадиокомпании, а также бесплатная площадь в республиканских газетах «Янги Узбекистон», «Правда Востока», «Халк сузи» и «Народное слово», а также в 24 местных газетах.
В решении подчёркивается, что при освещении предвыборных мероприятий кандидатов в новостных программах и других информационных материалах должен соблюдаться принцип равенства.