По меньшей мере 288 человек погибли и около 900 получили травмы разной тяжести в результате столкновения нескольких поездов в штате Одиша на востоке Индии вечером в пятницу, передаёт BBC. Это крупнейшая железнодорожная катастрофа в Индии с 1980-х годов. Власти отмечают, что число жертв может вырасти.
По предварительным данным, скорый поезд «Шалимар-Коромандель», ехавший на скорости 130 км/ч, около 19 часов сошёл с рельсов, причём несколько вагонов оказались на другом пути, по которому следовал экспресс «Есвантпур-Хаора». Он врезался в эти вагоны, после чего, как сообщают чиновники, произошло ещё одно столкновение, уже с грузовым поездом, который стоял на путях.
К месту катастрофы прибыло более 200 машин скорой помощи, на дежурство дополнительно вызваны более 100 врачей, многие из выживших пассажиров, по свидетельствам очевидцев, пришли на помощь тем, кто оказался в перевёрнутых вагонах. Спасательная операция продолжается.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнование родственникам погибших и пострадавших и сообщил, что делается все возможное, чтобы пострадавшие получили нужную помощь. The Times of India пишет, что премьер в ближайшее время посетит место катастрофы.
В Индии одна из крупнейших железнодорожных сетей в мире. Аварии на железных дорогах здесь случаются достаточно часто, несмотря на то, что власти инвестируют сотни миллионов долларов в улучшение инфраструктуры.
Самая масштабная железнодорожная катастрофа произошла в 1981 году, когда во время циклона в штате Бихар переполненный пассажирский поезд слетел в реку, в результате погибло не менее 800 человек.
https://twitter.com/TOIBhubaneswar/status/1664846985952915464?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1664846985952915464%7Ctwgr%5Ef0dbbb95260b251b5e8b4532e2c4bc6479f58d25%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Ftimesofindia.indiatimes.com%2Fcity%2Fodisha-coromandel-express-train-accident-news-live-several-feared-injured-as-odisha-bahanaga-train-derails%2Fliveblog%2F100690360.cms