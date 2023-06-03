По меньшей мере 288 человек погибли и около 900 получили травмы разной тяжести в результате столкновения нескольких поездов в штате Одиша на востоке Индии вечером в пятницу, передаёт BBC. Это крупнейшая железнодорожная катастрофа в Индии с 1980-х годов. Власти отмечают, что число жертв может вырасти.

По предварительным данным, скорый поезд «Шалимар-Коромандель», ехавший на скорости 130 км/ч, около 19 часов сошёл с рельсов, причём несколько вагонов оказались на другом пути, по которому следовал экспресс «Есвантпур-Хаора». Он врезался в эти вагоны, после чего, как сообщают чиновники, произошло ещё одно столкновение, уже с грузовым поездом, который стоял на путях.

К месту катастрофы прибыло более 200 машин скорой помощи, на дежурство дополнительно вызваны более 100 врачей, многие из выживших пассажиров, по свидетельствам очевидцев, пришли на помощь тем, кто оказался в перевёрнутых вагонах. Спасательная операция продолжается.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнование родственникам погибших и пострадавших и сообщил, что делается все возможное, чтобы пострадавшие получили нужную помощь. The Times of India пишет, что премьер в ближайшее время посетит место катастрофы.

В Индии одна из крупнейших железнодорожных сетей в мире. Аварии на железных дорогах здесь случаются достаточно часто, несмотря на то, что власти инвестируют сотни миллионов долларов в улучшение инфраструктуры.

Самая масштабная железнодорожная катастрофа произошла в 1981 году, когда во время циклона в штате Бихар переполненный пассажирский поезд слетел в реку, в результате погибло не менее 800 человек.