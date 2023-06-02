Сенат США принял законопроект о потолке госдолга, что позволит предотвратить дефолт, сообщает CNN. Закон приостановит действие лимита госдолга страны до 1 января 2025 года.

Документ поддержали 63 сенатора, против высказались 36. Теперь его отправят на подпись президенту США Джо Байдену. Ранее проект закона был принят Палатой представителей.

Байден назвал решение сенаторов «большой победой» для экономики страны и американского народа, а также демонстрацией того, что «Америка — это нация, которая платит по счетам и выполняет свои обязательства».

Ожидается, что Байден подпишет документ до 5 июня — даты, после которой Министерство финансов США больше не сможет выполнять свои долговые обязательства.

Текущий уровень госдолга США в размере 31,4 трлн долларов был превышен ещё в январе, но республиканцы и демократы не могли договориться о его повышении. В конце мая Белый дом и Республиканская партия достигли компромисса по соглашению. Оно предусматривает сокращение расходов правительства, как того требовали республиканцы, но сохраняет многие приоритеты демократов.