Президент США Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти достигли принципиального соглашения о повышении потолка федерального правительства, уже превысившего 31,4 трлн долларов, ещё на два года, сообщает CNN.

«Это важный шаг вперёд, который позволяет сократить расходы, одновременно защищая важнейшие программы для работающих граждан и развивая экономику для всех», — заявил Байден.

Он отметил, что соглашение представляет собой компромисс и «предотвращает то, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привести к экономическому спаду, опустошению пенсионных счетов и потере миллионов рабочих мест».

По данным CNN, участники переговоров договорились ограничить расходы, не связанные с обороной, на уровне 2023 года на год и увеличить их на 1% в 2025-м.

Теперь сделку должны одобрить в обеих палатах Конгресса до 5 июня — даты, после которой Министерство финансов США больше не сможет выполнять свои долговые обязательства. Если сделку одобрят, США удастся избежать дефолта, которого в истории страны никогда не было.