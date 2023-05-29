Президент США Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти достигли принципиального соглашения о повышении потолка федерального правительства, уже превысившего 31,4 трлн долларов, ещё на два года, сообщает CNN.
«Это важный шаг вперёд, который позволяет сократить расходы, одновременно защищая важнейшие программы для работающих граждан и развивая экономику для всех», — заявил Байден.
Он отметил, что соглашение представляет собой компромисс и «предотвращает то, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привести к экономическому спаду, опустошению пенсионных счетов и потере миллионов рабочих мест».
По данным CNN, участники переговоров договорились ограничить расходы, не связанные с обороной, на уровне 2023 года на год и увеличить их на 1% в 2025-м.
Теперь сделку должны одобрить в обеих палатах Конгресса до 5 июня — даты, после которой Министерство финансов США больше не сможет выполнять свои долговые обязательства. Если сделку одобрят, США удастся избежать дефолта, которого в истории страны никогда не было.
В США существует законодательно установленное ограничение общего размера государственного долга — так называемый долговой потолок. Это максимальная сумма, которую федеральное правительство имеет право занимать для выполнения своих финансовых обязательств.
Эти обязательства включают финансирование программ социальной защиты, проценты по государственному долгу и заработную плату военнослужащим. Поскольку правительство тратит больше, чем собирает в виде налогов, ему приходится занимать деньги для оплаты счетов.
США официально достигли потолка госдолга в январе, после чего Минфин был вынужден задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций.
В течение нескольких месяцев республиканцы и демократы не могли договориться о повышении лимита по госдолгу. Республиканцы, которые сейчас контролируют Палату представителей Конгресса США, требовали от правительства сократить расходы в ближайшие годы. Демократы в ответ предлагали повысить некоторые налоги.
Долговые обязательства США традиционно считаются одними из самых надёжных и являются главным резервным активом в мире — почти 60% накоплений хранится в долларах. Экономисты предупреждали, что дефолт правительства США может спровоцировать глобальную рецессию и потерю миллионов рабочих мест.