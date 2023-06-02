Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании 1 июня одобрил закон о поправках в Налоговый кодекс и закон «О подсобном хозяйстве», направленных на сокращение неформальной занятости и поддержку самозанятых лиц.

Согласно документу, физические лица, состоящие в трудовых отношениях с индивидуальным предпринимателем, будут уплачивать социальный налог в размере не менее 1 базовой расчётной величины (330 тысяч сумов) для исчисления трудового стажа в год. Сейчас эта сумма составляет 50% БРВ в месяц (165 тысяч сумов в месяц, 1,98 млн сумов в год), что в 6 раз больше. За уплату налога отвечает индивидуальный предприниматель, с кем физлица заключили трудовой договор.

Кроме того, для исчисления стажа граждане смогут добровольно уплачивать налог в размере 1 БРВ (330 тысяч сумов), если они занимаются животноводством (крупный рогатый скот, овцы, козы, лошади и другие), тепличным хозяйством, птицеводством (куры, перепёлки, индюки, гуси, утки), кролиководством, пчеловодством, рыболовством, садоводством, лимоноводством, цветоводством независимо от площади принадлежащего им приусадебного земельного участка или количества выращиваемых ими домашних животных и птиц.

В связи с этим требования к площади земельного участка исключены из закона «О подсобном хозяйстве».

Сенаторы отметили, что принятие закона послужит снижению безработицы в махаллях и сокращению неформальной занятости, увеличению количества официально занятых и обеспечению гражданам стажа работы и приемлемой для них пенсии при достижении пенсионного возраста.

Заместитель председателя Комитета по вопросам бюджета и экономических реформ Кобул Турсунов отметил, что за счёт применения смягчающих норм по уплате соцналога в распоряжении налогоплательщиков в этом году останется 8,2 млрд сумов. Кроме того, за счёт удобств наёмным работникам их число у ИП должно увеличиться до 50 тысяч, а госбюджет дополнительно получит 21 млрд сумов поступлений.

Председатель Сената Танзила Нарбаева отметила, что снижение налогового бремени и отмена различных ограничений и требований — «это не просто цифры и средства, но и социальная защита сотен тысяч наших граждан».

«Теперь у них будет сохраняться стаж, будет начисляться пенсия и будут гарантироваться другие трудовые права. Однако для полноценной реализации закона и охвата наших соотечественников указанными социальными гарантиями необходимо повысить уровень информированности населения, особенно занятых в неформальном секторе», — заявила она.

Напомним, с 1 мая в Узбекистане был вновь введён порядок возврата социального налога работодателю при найме молодёжи до 25 лет. Эта льгота действовала в 2021—2022 годах, ей воспользовались 9000 компаний, им было возвращено 150 млрд сумов.