Шахматист Нодирбек Абдусатторов одержал победу во втором туре и поднялся на третье место в турнире по классическим шахматам — Norway Chess, который проходит в норвежском городе Ставангере с 29 мая по 9 июня. Призовой фонд турнира составляет 2,5 млн крон (около 243 тысяч долларов), победитель получит 750 тысяч крон (около $67,6 тысячи).

30 мая, во второй день турнира, узбекистанец (21-е место в рейтинге ФИДЕ, 2732) победил Арьяна Тари (100-е место, 2646), хотя в начале партии у соперника было преимущество.

Лидер мирового рейтинга ФИДЕ Магнус Карлсен (2853) сыграл вничью с Уэсли Со (8-е место, 2765), но победил в армагеддоне, Фабиано Каруана (6-е место, 2773) также превзошёл Аниша Гири (7-е место, 2772) в армагеддоне.

Алиреза Фируджа (2-е место, 2786) победил Шахрияра Мамедьярова (15-е место, 2740), а Хикару Накамура (5-е место 2775) — Гукеша Доммараджу (17-е место, 2736).

В третьем туре Нодирбек Абдусатторов сыграет против Алирезы Фируджи.

Аниш Гири из Нидерландов (6-е место, 2768), но уступил в армагеддоне. Таким образом, Абдусатторов получил только один балл, а его соперник — 1,5.

Фабиано Каруана (7-е место, 2764) победил лидера мирового рейтинга ФИДЕ Магнуса Карлсена (2853), Гукеш Доммараджу (18-е место, 2732) обыграл Алирезу Фируджа (4-е место, 2785), а Шахрияр Мамедьяров (16-е место, 2738) и Уэсли Со (8-е место, 2760) превзошли своих соперников в армагеддоне.

С 2019 года турнир проходит по уникальной системе: в случае ничьей в классической партии проводится дополнительная партия в формате армагеддон — игрок белыми получает 10 минут, а игрок чёрными — 7 минут, но ничья засчитывается как победа чёрных. За победу в классической партии даются 3 очка, за победу в армагеддоне — 1,5, за ничью в классику и поражение в армагеддоне — 1. Поражение в классической партии приносит 0 очков.