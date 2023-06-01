Министерство иностранных дел Узбекистана выразило обеспокоенность осуществлением Северной Кореей 31 мая запуска космической ракеты-носителя.
В сообщении пресс-службы МИДа говорится, что это «ведёт к дальнейшей эскалации напряжённости на Корейском полуострове».
«Выступаем за отказ от испытаний всех видов оружия массового поражения в соответствии с обязательствами, вытекающими из резолюций Совбеза ООН», — отмечается в сообщении.
«Узбекская сторона будет и далее твёрдо поддерживать активные шаги по обеспечению безопасности на Корейском полуострове во имя всеобщего процветания и прогресса», — заявили в МИДе.
В заявлении ООН говорится, что это была попытка Северной Кореи запустить свой первый военный разведывательный спутник.
Вскоре после старта аппарат упал в море. Власти КНДР признали падение ракеты. Армия Южной Кореи обнаружила обломки.
В КНДР пообещали провести ещё один запуск после того, как выяснится, что именно пошло не так во время первого старта.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил действия КНДР и призвал как можно скорее возобновить диалог для достижения устойчивого мира, а также полной и поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова.
Он отметил, что любой запуск с использованием технологии баллистических ракет противоречит соответствующим резолюциям Совета безопасности ООН.