Министерство иностранных дел Узбекистана выразило обеспокоенность осуществлением Северной Кореей 31 мая запуска космической ракеты-носителя.

В сообщении пресс-службы МИДа говорится, что это «ведёт к дальнейшей эскалации напряжённости на Корейском полуострове».

«Выступаем за отказ от испытаний всех видов оружия массового поражения в соответствии с обязательствами, вытекающими из резолюций Совбеза ООН», — отмечается в сообщении.

«Узбекская сторона будет и далее твёрдо поддерживать активные шаги по обеспечению безопасности на Корейском полуострове во имя всеобщего процветания и прогресса», — заявили в МИДе.

В заявлении ООН говорится, что это была попытка Северной Кореи запустить свой первый военный разведывательный спутник.

Вскоре после старта аппарат упал в море. Власти КНДР признали падение ракеты. Армия Южной Кореи обнаружила обломки.

В КНДР пообещали провести ещё один запуск после того, как выяснится, что именно пошло не так во время первого старта.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил действия КНДР и призвал как можно скорее возобновить диалог для достижения устойчивого мира, а также полной и поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова.

Он отметил, что любой запуск с использованием технологии баллистических ракет противоречит соответствующим резолюциям Совета безопасности ООН.