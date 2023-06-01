Из дома №3а на улице Наккошлик одноимённой махалли Чиланзарского района Ташкента, в стенах которого образовались трещины, эвакуируют жителей, сообщила пресс-служба хокимията столицы.





Состояние дома было изучено должностными лицами во главе с хокимом района Саидкаххором Холходжаевым и специалистами городского и районного управлений МЧС. С целью недопущения влияния ситуации на здоровье и безопасность жизни людей было принято решение о переселении жителей.





Из 104 жителей, проживающих в доме, 41 человек, или 15 семей, переселяются в квартиры родственников. 63 человека, проживающих в 17 квартирах, обеспечены временным жильём, говорится в сообщении.

Ответственные службы рассматривают вопрос обеспечения жильём жителей дома.

Панельный дом был построен в 1968 году и состоит из 32 квартир.