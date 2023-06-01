В Казахстане будут отмечать День матери и День отца, сообщает пресс-cлужба Министерства информации и общественного развития страны.

Дополнение о новых праздниках внесено в постановление об утверждении календаря праздничных дней в Казахстане. Документ подписал глава правительства Алихан Смаилов.

День матери казахстанцы будут праздновать во второе воскресенье мая, а День отца — в третье воскресенье июня.

«Официальные праздники „День матерей“ и „День отцов“, отмечаемые во многих странах мира для популяризации семейных ценностей, укрепления института семьи и воспитания, также утверждены и в нашей стране», — говорится в сообщении.

День отца впервые праздновался 19 июня 1910 года в США. Инициатором создания этого праздника называют миссис Додд, которая хотела выразить признательность своему отцу, а в его лице — всем заботливым отцам Америки, участвующим в воспитании детей. Отца основательницы праздника звали Уильям Смарт, его жена умерла, родив шестого ребёнка, но отец-одиночка успешно воспитал новорождённого и ещё пятерых детей.

Национальным праздником этот день в США стал в 1966 году. По традиции, во время ежегодных торжеств государство и граждане оказывают поддержку папам с низкими доходами, которые одни воспитывают детей. Со временем и другие страны стали отмечать этот день.

День матери — международный праздник в честь матерей. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие от Международного женского дня, когда поздравления принимают все представительницы женского пола.