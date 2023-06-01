Сенат Олий Мажлиса на пленарном заседании 1 июня одобрил закон, который предусматривает наделение органов внутренних дел и Национальной гвардии полномочиями по привлечению к административной ответственности нарушителей в сфере экологии и охраны окружающей среды.

Согласно документу, дела об административных правонарушениях, предусмотренных в следующих статьях Кодекса об административной ответственности в области экологии и охраны окружающей среды, переходят в ведение органов внутренних дел и Национальной гвардии:

63 (приём продукции незаконной охоты, рыболовства, сбора и заготовки дикорастущих растений);

(приём продукции незаконной охоты, рыболовства, сбора и заготовки дикорастущих растений); части 1 и 4 статьи 72 (нарушение правил охраны водных ресурсов в части загрязнения или засорения вод, нарушения водоохранного режима на водосборах, нарушения требований об условиях допустимости сброса сточных вод в водные объекты, за исключением правонарушений, касающихся подземных вод);

(нарушение правил охраны водных ресурсов в части загрязнения или засорения вод, нарушения водоохранного режима на водосборах, нарушения требований об условиях допустимости сброса сточных вод в водные объекты, за исключением правонарушений, касающихся подземных вод); части 1 и 3 статьи 79 (незаконная порубка, раскорчёвка, повреждение, уничтожение либо пересадка деревьев, кустарников, других растений и молодняка);

(незаконная порубка, раскорчёвка, повреждение, уничтожение либо пересадка деревьев, кустарников, других растений и молодняка); статья 88 (несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха, за исключением несоблюдения требований по охране атмосферного воздуха при плавлении битума);

(несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха, за исключением несоблюдения требований по охране атмосферного воздуха при плавлении битума); часть 1 статьи 90 (нарушение правил охоты и рыболовства, а также правил осуществления других видов пользования животным миром);

(нарушение правил охоты и рыболовства, а также правил осуществления других видов пользования животным миром); статья 91 (нарушение природоохранных требований при сборе, транспортировке, размещении, обезвреживании, хранении, утилизации, переработке, реализации промышленных, бытовых и иных отходов в части нарушения природоохранных требований при сборе, транспортировке промышленных, бытовых и иных отходов);

(нарушение природоохранных требований при сборе, транспортировке, размещении, обезвреживании, хранении, утилизации, переработке, реализации промышленных, бытовых и иных отходов в части нарушения природоохранных требований при сборе, транспортировке промышленных, бытовых и иных отходов); часть 1, 2 и 3 статьи 91−1 (выбрасывание твёрдых бытовых и строительных отходов, а также слив жидких бытовых отходов в неустановленных местах);

(выбрасывание твёрдых бытовых и строительных отходов, а также слив жидких бытовых отходов в неустановленных местах); статья 91−2 (нарушение требований по размещению и эксплуатации объектов инфраструктуры санитарной очистки).





Помимо этого, сотрудники Нацгвардии получат в ведение дела, предусмотренные статьёй 161 (нарушение правил благоустройства городов и других населённых пунктов).

Поправками в закон определяются должностные лица, которые имеют право рассматривать данные дела и применять административное взыскание в виде штрафа, а также должностные лица структур органов внутренних дел и Национальной гвардии, которые вправе составлять протокол об административном правонарушении от их имени.

Вместе с тем, должностным лицам органов внутренних дел и Национальной гвардии предоставляются полномочия по административному задержанию лиц, совершивших некоторые правонарушения в сфере экологии и охраны окружающей среды (у ОВД — статьи статьями 63, 72, 79, 88, 90, 90−1, 91, 91−1, 91−2, 110, 111, у Нацгвардии — 63, 72, 79, 88, 90, 901, 91, 91−1, 91−2).

Стоит отметить, что сотрудники ОВД теперь смогут задерживать за нарушения по статьям 110 (нарушение правил содержания собак и кошек) и 111 (жестокое обращение с животными) КоАО.

Председатель Сената Танзила Набаева отметила, что усилена ответственность за ущерб экологии и окружающей среде, однако «для безусловного обеспечения ответственности необходимо также определить конкретные механизмы».

«Ведь несвоевременное применение неукоснительных мер ответственности к виновным лицам становится причиной возникновения у них пренебрежительного отношения к требованиям закона и нарушению установленного законодательством принципа „неотвратимости ответственности“», — считает она.

По её словам, вступление закона в силу также требует особой ответственности сотрудников внутренних дел и Национальной гвардии.

«Ибо раннее выявление административных правонарушений и установление соразмерной ответственности в этой сфере — новое направление. При этом необходимо улучшить и соответствующие знания, и развивать навыки работы с такого рода правонарушителями», — сказала глава верхней палаты парламента.

Обоснование





В пояснительной записке к законопроекте отмечается, что органам экологии и охраны окружающей среды предоставлены полномочия по выявлению и рассмотрению 39 административных правонарушений.

Органам внутренних дел предоставлены полномочия по выявлению, оформлению и рассмотрению только двух видов (выбрасывание мусора или иных предметов из транспортных средств (статья 123), нарушение правил благоустройства городов и других населённых пунктов (статья 161) административных правонарушений в сфере экологии. При этом а практике эти задачи выполняются сотрудниками дорожно-патрульной службы и инспекторами профилактики.

Согласно статистике административных правонарушений в сфере экологии, в 2021 году было выявлено 189323 административных правонарушения, из которых 143899, или 76%, выявлены органами внутренних дел, 45424, или 24%, — органами экологии и охраны окружающей среды.

Аналогично, за два месяца 2022 года было выявлено 24637 административных правонарушений, из которых 18492 или 75% выявлены органами внутренних дел, 3145 или 25% органами экологии и охраны окружающей среды.

Недостаточность сил и средств у органов экологии и охраны окружающей среды приводит к трудностям в своевременном выявлении административных правонарушений в сфере экологии и охраны окружающей среды, говорится в обосновании.

Исходя из вышеизложенного, для своевременного выявления административных правонарушений в сфере и принятия по ним действенных мер, предлагается внесение изменений и дополнений в статью 248 КоАО, предусматривающих расширение полномочий по составлению протокола об административном правонарушении подразделений органов внутренних дел. Речь идёт о 9 административных правонарушениях, «не требующих дополнительных изучений и применения специальной техники, а также по которым отчётливо видны признаки правонарушения», в том числе налагать административные взыскания по 6 видам из них.

Согласно действующему порядку, сотрудники ППС для установления личности и оформления происшествия вынуждены покидать патрулируемое направление на неопределённое время (в среднем 25−30% времени несения службы) и принудительно доставлять гражданина в ОВД для передачи его инспектору профилактики.

Вышеуказанный порядок создаёт искусственные неудобства, трудности и противоречия у граждан, а также становится причиной разных претензий, отмечается в записке.

Кроме того, из-за невозможности для инспектора профилактики постоянно находиться в опорном пункте или из-за того, что в ночное время суток ОВД кроме дежурных служб не работает, в ряде случаев нарушения не рассматриваются должным образом.

В связи с этим поправками в Кодекс об административной ответственности планируется уполномочить сотрудников ППС непосредственно выявлять в патрулируемых направлениях 8 видов административных правонарушений, составлять протокол об административном правонарушении на планшете и направлять его в уполномоченный орган.