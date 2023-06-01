В Узбекистане впервые запускается служба такси, использующая электромобили, сообщила пресс-служба Министерства транспорта.

Компания White House Bukhara поставила в Бухару 30 электромобилей и планирует закупить ещё 20.

Служба будет работать под брендом Eco-taxi. Машины будут белого цвета с логотипом по бокам и светящимся знаком «Такси» на крыше.

Сообщается. что автомобили могут на одной зарядке проехать до 500 км.

Согласно постановлению президента от декабря 2022 года, физические и юридические лица, оказывающие услуги по перевозке пассажиров на электромобилях и гибридных автомобилях, освобождены от уплаты государственной пошлины за выдачу лицензионных листов до конца 2029 года.