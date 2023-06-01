До конца года для руководителей региональных управлений Министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана планируется привлечь зарубежных консультантов. Об этом говорится в указе президента Шавката Мирзиёева от 26 мая.

Документом установлено, что на зарубежных консультантов распространяются условия оплаты труда, установленные для зарубежных специалистов президентских школ, и связанные с этим расходы финансируются за счёт средств Фонда содействия реформам в сфере образования.

Кроме того, определено, что зарубежные специалисты, привлекаемые к работе в дошкольных, общих средних и внешкольных образовательных организациях, освобождаются от платежей за привлечение и использование иностранной рабочей силы в Узбекистан.