Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 мая подписал указ, касающийся работы Министерства дошкольного и школьного образования и организаций в его системе.

Согласно документу, с 2023/2024 учебного года поэтапно будет вводиться ряд нововведений, направленных на «поднятие на новый уровень дошкольного и общего среднего образования и повышения его качества».

В соответствии с новым порядком, в 1−4-х классах школ внедряются учебные программы и учебно-методические комплексы, направленные на формирование у учащихся начальных знаний ‚ в 5−9-х классах — базовых знаний, в 10−11-х классах — «знаний, соответствующих их интересам и способностям».

Должна быть обеспечена межпредметная и межклассная интеграция программ общего среднего образования и учебно-методических комплексов.

Намечено внедрение нового порядка оценки знаний, в рамках которого «учитель будет оценивать навыки применения учениками пройденных тем на практике, критического мышления и анализа представленного материала».

В начальных классах школ вводится предмет «информатика», в средних классах — уроки повышения финансовой грамотности.

Доля практических занятий по всем предметам должна быть доведена до 60% (сейчас — 40%). При этом темы учебных предметов должны усваиваться «путём решения конкретных задач», а практические занятия будут проводиться «в форме реализации проекта».

О пересмотре учебной программы на основе «международного опыта» говорилось на недавней презентации Министерства дошкольного и школьного образования президенту страны.

Тогда сообщалось, что в старших классах количество предметов будет сокращено с 16 до 11 и будет обеспечена межпредметная и межклассная интеграция учебных программ с внедрением 11 обязательных и 2 факультативных предметов.