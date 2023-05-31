Министр культуры и туризма Узбекистана Озодбек Назарбеков с марта 2016 до настоящего времени был учредителем ООО «Коба санъат мажмуаси». Информацию об этом, появившуюся в интернете накануне, подтвердило Агентство по противодействию коррупции.

Известный певец Озодбек Назарбеков с 2017 года работал первым заместителем министра культуры, а в июне 2020-го был назначен министром культуры (в начале 2023 года министерство было преобразовано).

30 мая Антикоррупционное агентство направило в Министерство культуры и туризма представление о необходимости строгого соблюдения закона «О государственной гражданской службе» (запрещает госслужащим заниматься предпринимательской деятельностью, создавать субъекты предпринимательства, быть их учредителем или участником) и принципов недопущения коррупции.

«В настоящее время указанное несоответствие законодательству устранено, учредитель ООО „Коба санъат мажмуаси“ изменён», — говорится в сообщении.

По данным Orginfo.uz, сейчас учредителем компании является Жафарбек Озодбек угли Назарбеков.