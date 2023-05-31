Делегация во главе со специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Тери Хакалой в ходе визита в Ташкент 30 мая провела переговоры с министром внутренних дел Узбекистана Пулатом Бобожоновым, сообщила пресс-служба МВД.

Стороны обменялись информацией о проводимой в Узбекистане работе по превращению махаллей страны в районы, свободные от преступности, а также о реформах в судебно-правовой сфере.

Обсуждены вопросы борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, торговлей людьми, наркотиками и другими видами транснациональных преступлений, а также углубления взаимодействия и обмена опытом.





В этой сфере Министерство внутренних дел сотрудничает с Евросоюзом, в частности, в содействии управлению границами Центральной Азии (программа BOMCA-10), содействии в укреплении знаний сотрудников правоохранительных органов Центральноазиатского региона (LEICA), предотвращении распространения наркотиков в Центральной Азии (CADAP) и репатриации мигрантов (ЕУРЛО).

В учебных курсах по реализации этих проектов приняли участие более 300 сотрудников органов внутренних дел.

На мероприятии было достигнуто соглашение о сотрудничестве МВД Узбекистана с Евросоюзом «для развития постоянного диалога и обмена опытом посредством отраслевых проектов, а также для организации регулярного повышения квалификации специалистов».