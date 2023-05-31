В Юнусабадском районе Ташкента мужчина пытался незаконно продать двух аистов и двух соколов, занесённых в Красную книгу Узбекистана, сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов.

Незаконно завезённые в Узбекистан птенцы были переданы на реабилитацию Ташкентскому зоопарку.





В отношении А. Т. в соответствии со статьёй 92 (Нарушение правил охраны среды обитания животных, правил создания зоологических и ботанических коллекций и торговли ими, а равно самовольное переселение, акклиматизация или скрещивание животных) Кодекса об административной ответственности Узбекистана был наложен штраф в размере 3,3 млн сумов.